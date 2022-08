CALCIOMERCATO ROMA BELOTTI IN ARRIVO (Di giovedì 25 agosto 2022) È quasi fatta per l’ARRIVO di Andrea BELOTTI alla ROMA, con l’affare Felix-Cremonese in chiusura. L’attaccante classe 2003 si trasferirà a titolo definitivo alla società lombarda, pronta a versare nelle casse della ROMA circa 6 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura vendita del giocatore; da sistemare gli ultimi dettagli e poi la trattativa sarà conclusa. L’attaccante ghanese guadagnerà 600.000 euro netti e la sua cessione sblocca l’ingaggio dello svincolato Andrea BELOTTI, attualmente senza squadra dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Torino. CALCIOMERCATO ROMA BELOTTI INGAGGIO RIDOTTO Andrea BELOTTI è a un passo dal vestire la maglia della ROMA dopo un’estate da ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 25 agosto 2022) È quasi fatta per l’di Andreaalla, con l’affare Felix-Cremonese in chiusura. L’attaccante classe 2003 si trasferirà a titolo definitivo alla società lombarda, pronta a versare nelle casse dellacirca 6 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura vendita del giocatore; da sistemare gli ultimi dettagli e poi la trattativa sarà conclusa. L’attaccante ghanese guadagnerà 600.000 euro netti e la sua cessione sblocca l’ingaggio dello svincolato Andrea, attualmente senza squadra dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Torino.INGAGGIO RIDOTTO Andreaè a un passo dal vestire la maglia delladopo un’estate da ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - serieApallone : Cremonese: Ecco Felix! ??L'attaccante ghanese della #Roma #FelixAfenaGyan nei prossimi giorni dovrebbe diventare un… - ProfidiAndrea : ?? Lo spagnolo non è l'unico nome per il centrocampo della #Roma Sul taccuino di Pinto ci sarebbero anche i nomi di… -