Agguato a Pianura | 19enne colpito da due proiettili

(Di giovedì 25 agosto 2022) Si ritorna a sparare a Napoli. Nella serata di ieri, un giovane di 19 anni è stato raggiunto da 2 colpi di pistola. I fatti sono accaduti intorno alle ore 23 nella serata del 24 agosto, in via Torricelli, nel quartiere napoletano dinel quartiere Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo appena L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Princeps____ : RT @mattinodinapoli: Agguato a Napoli, 19enne ferito con colpi di pistola a Pianura - mattinodinapoli : Agguato a Napoli, 19enne ferito con colpi di pistola a Pianura - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, agguato a un 19enne a Pianura Il giovane ferito a una gamba e a un piede -

Un giovane di 19 anni è stato ferito con tre colpi di pistola ieri sera - poco dopo le 23 - in via Torricelli , nel quartiere napoletano di. Il giovane sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto cha aperto il fuoco, ferendolo ad una gamba e al tallone del piede destro. Soccorso, è stato portato da un familiare al pronto soccorso ...Uno scooter, gli spari e un ragazzo ferito. È un copione che si ripete a, a Napoli, dove il picco di violenza criminale sta tornando a crescere. Sullo sfondo lo ...registrato l'ultimo. ...Un giovane di 19 anni è stato ferito con tre colpi di pistola ieri sera - poco dopo le 23 - in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura. Il giovane sarebbe stato avvicinato da ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...