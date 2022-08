Un ragazzo di vent'anni è stato pestato a sangue per uno scambio di persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Ridotto in fin di vita a calci e pugni per uno scambio di persona. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra Mobile di Crotone sull'aggressione avvanuta nella serata dell'11 agosto scorso ai danni di Davide Ferrerio, 20enne bolognese in vacanza in città presso parenti, da un coetaneo, Nicoloò Passalacqua, 22enne nativo di Colleferro, senza fissa dimora, attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Davide, dunque, non conosceva il suo aggressore e avrebbe avuto l'unico torto di indossare una maglietta bianca come quella che portava il vero obbiettivo di Passalacqua. A questa conclusione gli investigatori della Questura sono giunti dopo aver acquisito le immagini acquisite dei sistemi di videosorveglianza della zona del centro in cui è avvenuta l'aggressione, e aver analizzato i cellulari delle persone ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Ridotto in fin di vita a calci e pugni per unodi. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra Mobile di Crotone sull'aggressione avvanuta nella serata dell'11 agosto scorso ai ddi Davide Ferrerio, 20enne bolognese in vacanza in città presso parenti, da un coetaneo, Nicoloò Passalacqua, 22enne nativo di Colleferro, senza fissa dimora, attualmente in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Davide, dunque, non conosceva il suo aggressore e avrebbe avuto l'unico torto di indossare una maglietta bianca come quella che portava il vero obbiettivo di Passalacqua. A questa conclusione gli investigatori della Questura sono giunti dopo aver acquisito le immagini acquisite dei sistemi di videosorveglianza della zona del centro in cui è avvenuta l'aggressione, e aver analizzato i cellulari delle persone ...

