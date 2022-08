Ultime Notizie – Rita Dalla Chiesa candidata e slitta fiction Rai sul padre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La prima puntata dellasul generale Carlo Alberto, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982, sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembresi candida alle prossime elezioni politiche 2022 del 25 settembre e la Rai fare lasul generale Carlo Alberto, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda l’11 settembre. “Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mioche per la mia professione”, dicea Controcorrente su Rete 4. “Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 anni ...