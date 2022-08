Ucraina, normalità lontana: Rukh - Metalist dura oltre 4 ore per gli allarmi delle bombe (Di mercoledì 24 agosto 2022) Speranza. Nuovo inizio. "Sono solo parole" canterebbe Noemi. La ripresa del campionato ucraino non è così semplice come si poteva credere, perché le bombe continuano a cadere, le esplosioni continuano ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Speranza. Nuovo inizio. "Sono solo parole" canterebbe Noemi. La ripresa del campionato ucraino non è così semplice come si poteva credere, perché lecontinuano a cadere, le esplosioni continuano ...

