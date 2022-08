Tivoli. Per sfuggire al controllo fugge con l’auto trascinando a terra un Carabiniere. 19enne raggiunto ed arrestato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cronache Cittadine Tivoli – Nella giornata di ieri, 23 Agosto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tivoli hanno arrestato L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cronache Cittadine– Nella giornata di ieri, 23 Agosto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri dihannoL'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Tivoli. Per sfuggire al controllo fugge con l’auto trascinando a terra un Carabiniere. 19enne raggiunto ed arrestato - CorriereCitta : L’auto riparte a tutta velocità, Carabiniere trascinato per diversi metri: la folle fuga per sfuggire al controllo,… - oslaz : Tivoli, per sfuggire ai controlli trascina carabiniere con l’auto in corsa - CasilinaNews : #Tivoli, sfugge al controllo e trascina per diversi metri un Carabiniere: arrestato 19enne - viabilitasdp : 8:56 #A24 Traffico Rallentato tra Tivoli e Castel Madama per Veicolo in fiamme -