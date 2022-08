Superquark, va in onda l’ultima puntata registrata da Piero Angela: “Sentiva arrivare la fine e voleva chiuderla prima di andarsene” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Piero Angela si congeda dal pubblico con l’ultima puntata di Superquark. Il conduttore e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto scorso, ora saluta i telespettatori anche con l’ultima apparizione in tv. Va infatti in onda mercoledì 24 agosto in prima serata la puntata conclusiva della trasmissione di Rai 1. Ad aprire la puntata è il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi Gli Ultimi Ghiacci: “Piero Angela teneva moltissimo a questo documentario sullo scioglimento dei ghiacciai” spiega lo stesso Visalberghi a Repubblica. “Non solo perché, da torinese, aveva nel sangue l’amore per la montagna: era convinto che questo fosse un problema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)si congeda dal pubblico condi. Il conduttore e divulgatore scientifico, scomparso il 13 agosto scorso, ora saluta i telespettatori anche conapparizione in tv. Va infatti inmercoledì 24 agosto inserata laconclusiva della trasmissione di Rai 1. Ad aprire laè il documentario della Doc Lab realizzato da Marco Visalberghi Gli Ultimi Ghiacci: “teneva moltissimo a questo documentario sullo scioglimento dei ghiacciai” spiega lo stesso Visalberghi a Repubblica. “Non solo perché, da torinese, aveva nel sangue l’amore per la montagna: era convinto che questo fosse un problema ...

fanpage : L'ultima puntata della stagione e forse l'ultima puntata in assoluto di Superquark andrà in onda stasera. L'appunta… - TeleVisionaro : L'ultima puntata di #Superquark il lascito finale del grande #PieroAngela in onda stasera 24/8 alle 21.20 su #Rai1 - Arianna_ilfilo : RT @brunomastro: @Arianna_ilfilo Vero. Anche la Tv all’epoca di Quark faceva così. Ma molte trasmissioni di quegli anni 80 sono sparite nel… - brunomastro : @Arianna_ilfilo Vero. Anche la Tv all’epoca di Quark faceva così. Ma molte trasmissioni di quegli anni 80 sono spar… - rada_maja : RT @ExplorerLento: #PieroAngela #superquark Stasera in onda un nuovo programma condotto da Piero Angela: Quark -