Salvini divide il centrodestra sulle sanzioni a Putin: «Peggiorano la guerra». Meloni: «Devono restare» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le sanzioni europee a Vladimir Putin dividono l’alleanza di centrodestra. A sollevare il caso ieri, 23 agosto, è stato Matteo Salvini, segretario della Lega, che prima di salire sul palco del meeting di CL a Rimini ha detto: «Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra». «Guardiamo i numeri, chiedo di valutare l’utilità dello strumento», ha detto, per poi rivolgersi all’Unione europea: «Spero a Bruxelles ci stiano pensando». Nei giorni precedenti alla chiusura delle liste, Salvini e il suo partito sono stati più volte accusati di avere legami con Mosca. Il segretario ha sempre smentito di avere contatti con il Cremlino. A rispondere subito alla posizione di Salvini difendendo le misure contro Mosca sono stati Enrico Letta e Mario ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Leeuropee a Vladimirdividono l’alleanza di. A sollevare il caso ieri, 23 agosto, è stato Matteo, segretario della Lega, che prima di salire sul palco del meeting di CL a Rimini ha detto: «Non vorrei che le nostrestessero alimentando la». «Guardiamo i numeri, chiedo di valutare l’utilità dello strumento», ha detto, per poi rivolgersi all’Unione europea: «Spero a Bruxelles ci stiano pensando». Nei giorni precedenti alla chiusura delle liste,e il suo partito sono stati più volte accusati di avere legami con Mosca. Il segretario ha sempre smentito di avere contatti con il Cremlino. A rispondere subito alla posizione didifendendo le misure contro Mosca sono stati Enrico Letta e Mario ...

