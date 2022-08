Prevendite Coldplay al via su My Live Nation, come acquistare biglietti e vip package (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita dei Coldplay su My Live Nation. Parte oggi la pre-sale anticipata dedicata agli utenti iscritti al club di Live Nation, organizzatore della tournée italiana del gruppo. Tre gli appuntamenti fissati in Italia nell’ambito della tournée europea 2023: i Coldplay saranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno. Per entrambe le location, sono già noti i prezzi dei biglietti e dei pacchetti vip. Invitiamo i fan dei Coldplay a prendere visione dei costi per arrivare preparati alla prevendita relativa ai biglietti e ai vip package del Music Of The Spheres World Tour. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al via la prevendita deisu My. Parte oggi la pre-sale anticipata dedicata agli utenti iscritti al club di, organizzatore della tournée italiana del gruppo. Tre gli appuntamenti fissati in Italia nell’ambito della tournée europea 2023: isaranno allo Stadio Maradona di Napoli il 21 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 25 e il 26 giugno. Per entrambe le location, sono già noti i prezzi deie dei pacchetti vip. Invitiamo i fan deia prendere visione dei costi per arrivare preparati alla prevendita relativa aie ai vipdel Music Of The Spheres World Tour. Isaranno disponibili in anteprima per gli utenti ...

