Pordenone | soldatessa americana che ha investito e ucciso un 15enne forse giudicata in Usa

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Soltanto una volta chiusa la fase istruttoria in Italia, che potrà durare anche un anno, si saprà se Julia Bravo, lache haun ragazzo di 15 anni in provincia di, sarànegli Stati Uniti. Al momento dell’esercizio dell’azione penale, infatti il ministro della Giustizia italiano può, a sua discrezione o su istanza delle autorità statunitensi, decidere di attivare il difetto di giurisdizione e consentire all'indagato statunitense di essere processato nel proprio Paese. Una possibilità, questa, prevista da appositi trattati internazionali che riguardano proprio la giurisdizione dei militari Nato in Europa.

...nella sua abitazione e voltiamo pagina sono distrutta Mi scuso con tutti per il dolore che causato così lastatunitense di 20 anni che ha travolto e ucciso il quindicenne di...La madre di Giovanni: 'Processatela in Italia' Barbara Scandella, la madre di Giovanni Zanier, il quindicenne ditravolto e ucciso da unaamericana 20enne che guidava con un ...PORDENONE – Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l’arresto di Julia Bravo, la soldatessa di stanza nella base Usaf di Aviano per il reato di omicidio stradale. Il Giudice ha anche conferma ...Julia Bravo nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso il 15enne Giovanni Zanier. La soldatessa Usa, di base ad Aviano, aveva un livello di alcool nel sangue 4 volte superiore al limite c ...