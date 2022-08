Patrizia De Blanck | la tragedia ha sconvolto tutti | “Farà una brutta fine…” | Il racconto è devastante

(Di mercoledì 24 agosto 2022)Deha raccontato il suo legame con la fede che deriva da alcuni episodi molto inquietanti. La partecipazione al Grande Fratello VIP ha fatto sì che anche le giovani generazioni potessero conoscere meglioDe, che ha fatto parlare di sé anche all’interno della Casa più spiata d’Italia. In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù la nobildonna ha parlato di molti aspetti che riguardano la sua vita privata, soffermandosi in particolare sul legame con la fede che sarebbe diventato più forte con il passare degli anni. Ma non è tutto, perché la contessa 81enne è infatti convinta che suo marito Peppino, venuto a mancare nel 1999 a causa di un tumore, sia sempre al suo fianco e la vegli come un angelo custode. E’ stato lui l’unico vero amore di ...

Secondo il racconto di Patrizia de Blanck, il diavolo le avrebbe detto: "Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò".