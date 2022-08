Patriarca Kirill non incontrerà papa Francesco in Kazakistan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill non andrà al congresso di leader religiosi in Kazakistan a settembre, a cui invece è prevista la partecipazone di papa Francesco, ha detto all'agenzia Ria Novosti il metropolita Antonij, ministro degli Esteri del Patriarcato.Dal Vaticano non sono arrivate proposte ufficiali su una nuova data e un nuovo luogo per l'incontro del papa con il Patriarca Kirill, ha affermato il metropolita, aggiungendo che tale incontro dovrebbe essere un evento separato, e non svolgersi "a margine" di un forum. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildella chiesa ortodossa russanon andrà al congresso di leader religiosi ina settembre, a cui invece è prevista la partecipazone di, ha detto all'agenzia Ria Novosti il metropolita Antonij, ministro degli Esteri delto.Dal Vaticano non sono arrivate proposte ufficiali su una nuova data e un nuovo luogo per l'incontro delcon il, ha affermato il metropolita, aggiungendo che tale incontro dovrebbe essere un evento separato, e non svolgersi "a margine" di un forum.

