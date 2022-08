Paolo Belli | l' omaggio a Enzo Jannacci a 9 anni dalla sua scomparsa

Paolo_Bargiggia : Chi sa fare mercato e chi no: @juventusfc prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 c… - paolobelliswing : RT @BassoFabrizio: Parlare con i Limoni nella versione di #PaoloBelli è molto di più di un omaggio a #EnzoJannacci...è un tuffo in un mare… - paolobelliswing : RT @radio5punto9: 'Parlare con i limoni', l'omaggio di @paolobelliswing a Enzo Jannacci - RadioWebItalia : Paolo Belli “Parlare con i limoni” l’omaggio a Enzo Jannacci @RadioWebItalia - giornalemionews : Paolo Belli il 25 agosto allo stadio di Altamura -

'Un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile'.ricorda così Enzo Jannacci , che ha scelto di omaggiare proponendo una versione 'reggae' del celebre brano 'Parlare con i limoni', scritto dal cantautore milanese nel 1987. Meghan Markle, ...Alcuni brani tratti dal nuovo lavoro saranno presentati in concerto alternati in scaletta alle classiche hit diper un live come sempre ricco di canzoni da cantare e ballare per una ...«Un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile». Paolo Belli ricorda così Enzo Jannacci, che ha scelto di omaggiare proponendo una versione “reggae” ...Parlare con i limoni, perla di Enzo Jannacci del 1987, è la canzone scelta da Paolo Belli per omaggiare “un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile”, nelle parole dello stesso artista.