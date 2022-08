Napoli missione a Parigi per Navas: il retroscena di Corriere dello Sport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli spinge per avere Keylor Navas del Psg, Maurizio Micheli è stato a Parigi per chiudere la trattiva di calciomercato. Il Napoli in questa sessione di calciomercato si è scoperto molto paziente, in grado di attendere il momento giusto, senza voler per forza accelerare i tempi. Un trend che è cambiato nel corso degli anni, quando De Laurentiis, su consiglio degli allenatori, cercare di anticipare i colpi di mercato. Ma ora le dinamiche sono cambiate, bisogna attendere e capire quando è il momento per affondare il colpo al giusto prezzo. Ecco perché l’obiettivo Navas è ancora ampiamente alla portata degli azzurri, che conoscono perfettamente la difficoltà di chiudere un affare per un portiere che guadagna 9 milioni di euro netti a stagione. Micheli a Parigi, il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilspinge per avere Keylordel Psg, Maurizio Micheli è stato aper chiudere la trattiva di calciomercato. Ilin questa sessione di calciomercato si è scoperto molto paziente, in grado di attendere il momento giusto, senza voler per forza accelerare i tempi. Un trend che è cambiato nel corso degli anni, quando De Laurentiis, su consiglio degli allenatori, cercare di anticipare i colpi di mercato. Ma ora le dinamiche sono cambiate, bisogna attendere e capire quando è il momento per affondare il colpo al giusto prezzo. Ecco perché l’obiettivoè ancora ampiamente alla portata degli azzurri, che conoscono perfettamente la difficoltà di chiudere un affare per un portiere che guadagna 9 milioni di euro netti a stagione. Micheli a, il ...

