Moto | Marquez | ok medici per intensificare allenamenti

Dopo l'ultimo controllo medico, Marc Marquez ha avuto il via libera per intensificare gli allenamenti e valutare le condizioni del suo braccio sulla moto. Marquez - informa una nota della Honda - si è sottoposto al controllo medico presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. La sua equipe medica di fiducia, composta dal Dr. Joaquin Sánchez, è soddisfatta della guarigione. Le radiografie e la TAC mostrano una completa unione ossea.