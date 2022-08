Milan, retroscena su Onana (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Milan è convinto di poter portare a Milanello Jean Onana. Oggi la prima offerta è stata un prestito con obbligo di riscatto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilè convinto di poter portare aello Jean. Oggi la prima offerta è stata un prestito con obbligo di riscatto...

morelli_rinaldo : Milan - De Ketelaere, i retroscena della trattativa in sette capitoli - sportli26181512 : 'Se lo volete, dovete correre'. Milan-CDK, il giallo dell'estate in sette capitoli: 'Se lo volete, dovete correre'.… - Gazzetta_it : 'Se lo volete, dovete correre'. Milan-CDK, il giallo dell'estate in sette capitoli - CalcioWeb : Tutte le ultime trattative di #calciomercato: #Umtiti arriva in Italia, scatenate le big in #SerieA - infoitsport : Mancini-Milan, retroscena sullo stop della trattativa -