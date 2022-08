Locale si "mangia" un vicoletto dei Quartieri Spagnoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) In vico Lungo Gelso ai Quartieri, vicino alla affollata e centralissima via Toledo, i tavolini e altre strutture di un Locale sono posizionati davanti alle porte secondarie del Teatro Augusteo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) In vico Lungo Gelso ai, vicino alla affollata e centralissima via Toledo, i tavolini e altre strutture di unsono posizionati davanti alle porte secondarie del Teatro Augusteo

ganzo77 : @carloemme50 Il sigaro in un locale dove la gente mangia per me è un chiaro sinonimo di cafonaggine e strafottenza.… - ungiornopercas1 : @LaPostinaCla Stava fuori un locale (dove tra l'altro si mangia benissimo). È del titolare. - ReporterGourmet : È stato tempestato di critiche, ma ha incassato 5 milioni in 3 mesi: Salt Bae batte un nuovo record con i guadagni… - GioB1974 : @AndreC198 Molto bella e sono certo che apprezzi la cucina locale (in Umbria si mangia da dio) - the_backdoorTM : 1) Diventa respiriana ?? 2) Mangia pesce avariato come ho fatto io che ho perso due chili in due giorni?? 3) mangia i… -