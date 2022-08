LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ci prova anche Pedersen ma il plotone reagisce (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 14.29 Si procede ancora una volta ad alta velocità, sui 52 km/h di media. Percorsi 72 km, ne mancano meno di 115 al traguardo. 14.26 Problemi per Michale Hepburn (Team BikeExchange), prontamente aiutato dall’ammiraglia. 14.22 Ma ancora una volta il plotone non lascia scampo, sfuma anche questo tentativo di attacco. 14.18 Per l’appunto, prova a sorpresa l’attacco Mads Pedersen (Trek-Segafredo). 14.14 Nulla però è già scritto; reduci da un Tour de France ricco di colpi di scena, sappiamo quanto tutto possa cambiare all’improvviso, sorprendendo tutti (compresi gli stessi corridori). 14.10 A questo punto, un altro tentativo di attacco lo si potrebbe attendere al primo GPM, in programma al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta14.29 Si procede ancora una volta ad alta velocità, sui 52 km/h di media. Percorsi 72 km, ne mancano meno di 115 al traguardo. 14.26 Problemi per Michale Hepburn (Team BikeExchange), prontamente aiutato dall’ammiraglia. 14.22 Ma ancora una volta ilnon lascia scampo, sfumaquesto tentativo di attacco. 14.18 Per l’appunto,a sorpresa l’attacco Mads(Trek-Segafredo). 14.14 Nulla però è già scritto; reduci da un Tour de France ricco di colpi di scena, sappiamo quanto tutto possa cambiare all’improvviso, sorprendendo tutti (compresi gli stessi corridori). 14.10 A questo punto, un altro tentativo di attacco lo si potrebbe attendere al primo GPM, in programma al ...

