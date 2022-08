(Di mercoledì 24 agosto 2022) Serie A.pronto al debutto stagionale,ci spera. In vista della partita di domenica 28 agosto sul campo del Verona, per Gasperini si profila qualche novità rispetto alle prime due giornate.

emmestats : L'Atalanta ritrova il goal tra le mura di casa ma non basta. Con quella di ieri sono 7 consecutive le partite casa… - sportli26181512 : Verso Atalanta-Milan, Pioli sceglie la continuità e ritrova Tonali: In vista della gara di domenica sera contro l'A… -

L'Eco di Bergamo

... non preciso e neppure troppo fortunato quando sidi ... Si danna'anima, i mezzi tecnici magari non sono eccezionali, ma ci ... Passi avanti ulteriori rispetto alla gara con. (dal 33' ...... in forte dubbio anche per'esordio in Champions, ma... Allegri e Giampaolo ©LaPresseBattuta per 0 - 2 dall'in casa ... L'Atalanta ritrova Zappacosta. Ederson migliora ma resta in forse