L’approccio Touchpoints per i bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori

(Di mercoledì 24 agosto 2022) I primidi vita di un bambino sono caratterizzati da una serie di evoluzioni, rivoluzioni e cambiamenti repentini. Questo può essere fonte di stress per i, che cercano di comprendere i bisogni deie di attrezzarsi per rispondervi affrontando di volta in volta nuove sfide evolutive ed educative. Talvolta isi domandano in quale misura una criticità, un bisogno, un comportamento corrisponda a un problema da attenzionare oppure semplicemente a una fase. Questi dubbi e domande sono più che leciti durante il primo sviluppo, poiché iprocedono nellacrescita proprio per fasi, per corsi e ricorsi alternando onde accelerate di apprendimenti veloci al bisogno di “tornare indietro” come in una risacca. Vi sono alcuni momenti in ...