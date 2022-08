La crescita di Zoom rallenta e calano le stime

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A causa della pandemia è stato necessario utilizzareper continuare a svolgere le attività che rappresentavano la quotidianità di ognuno di noi, come lavorare, seguire le lezioni scolastiche o sostenere esami universitari. Durante la pandemiaha registrato un vero boom: la necessità di lavorare da remoto ha influenzato il fatturato dell’azienda che nel 2020 ha guadagnato 2,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Euronews, il fatturato diè cresciuto del 326% nel corso del 2020. In seguito all’ufficializzazione del bilancio avvenuto a conclusione dell’anno fiscale, cioè il 31 gennaio 2021, il titolo a Wall Street ha visto unapari al +11% e quindi sembrava chefosse destinata a crescere ancora. La previsione per il 2021 era quella di un fatturato di ben 3,7 ...

ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in dell'8% , meno del +12% del trimestre precedente, e un utile netto per 1,05 dollari per azione su ricavi di 1,10 ... affonda a Wall Street dopo la trimestrale deludente. La società chiude in calo del 16,54%. ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in dell'8%, meno del +12% del trimestre precedente, e un utile netto in calo a ... Zoom aveva attraversato un vero boom durante la pandemia ma adesso le stime di crescita non sono più positive come prima ...