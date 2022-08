Il segreto della perfetta felicità? È un cane con cui correre. Esce in tutta Europa “La gioia di correre in salita”: con il labrador Black a respirare la vita a perdifiato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il segreto della felicità? Avere un cane. Lo sanno bene i venti milioni di italiani che ne posseggono uno. Oppure correre. Come trenta milioni di connazionali – il vero “partito di maggioranza” del Paese – sperimentano ogni volta che escono per fare jogging o running. Del resto all’esperienza si aggiungono sempre più le conferme della scienza, che attesta come dalla relazione degli umani con i cani scaturisca un sensibile abbassamento di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e stress. In questo modo, sia cane che padrone, in virtù di un sistema di feedback neurochimico, psicologico e comportamentale, possono rilasciare ossitocina, oppoidi, adrenalina e serotonina: ormoni e sostanze in grado di farci sentire più gioiosi e realizzati, e anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il? Avere un. Lo sanno bene i venti milioni di italiani che ne posseggono uno. Oppure. Come trenta milioni di connazionali – il vero “partito di maggioranza” del Paese – sperimentano ogni volta che escono per fare jogging o running. Del resto all’esperienza si aggiungono sempre più le confermescienza, che attesta come dalla relazione degli umani con i cani scaturisca un sensibile abbassamento di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e stress. In questo modo, siache padrone, in virtù di un sistema di feedback neurochimico, psicologico e comportamentale, possono rilasciare ossitocina, oppoidi, adrenalina e serotonina: ormoni e sostanze in grado di farci sentire più gioiosi e realizzati, e anche di ...

