Elezioni – Matone (Lega): Zingaretti non può darci lezioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Elezioni, Matone (Lega) “Zingaretti non può darci lezioni: lascia la Regione piena di problemi per un posto in Parlamento” – “Zingaretti non è in grado di dare lezioni sulla flat tax: il Lazio è la regione con l’Irpef più alta d’Italia, e dove il sistema sanitario di prossimità è stato distrutto da 10 anni di commissariamento. Non può insegnarci nulla chi baratta la Regione e i suoi cittadini per un posto in Parlamento”. Lo dichiara la capogruppo della Lega in Campidoglio Simonetta Matone (nella foto). Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 agosto 2022)) “non può: lascia la Regione piena di problemi per un posto in Parlamento” – “non è in grado di daresulla flat tax: il Lazio è la regione con l’Irpef più alta d’Italia, e dove il sistema sanitario di prossimità è stato distrutto da 10 anni di commissariamento. Non può insegnarci nulla chi baratta la Regione e i suoi cittadini per un posto in Parlamento”. Lo dichiara la capogruppo dellain Campidoglio Simonetta(nella foto).

CarloFusaro : Elezioni, niente toghe in servizio candidate... Effetti positivi (apparentemente miracolosi) delle riforme… - Agenparl : Elezioni, Matone (#Lega) “Zingaretti non può darci lezioni: lascia la Regione piena di problemi per un po ... - - - ilriformista : Prima sorpresa: per la prima volta il Csm non ha ricevuto nessuna domanda di magistrati in servizio pronti a candid… - Che_Jordan : RT @Corvelva: A noi delle elezioni non frega nulla, non dividiamo le persone in base allo stato vaccinale e non ci mettiamo a farlo in base… - ray90_03 : RT @Corvelva: A noi delle elezioni non frega nulla, non dividiamo le persone in base allo stato vaccinale e non ci mettiamo a farlo in base… -