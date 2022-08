Elezioni 2022: Matteo Salvini a Napoli ci riprova ancora (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’anno scorso, in occasione della campagna elettorale per le comunali, finì malissimo: in una assolata piazza Nazionale, su un palchetto defilato, accanto al candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca e attorniato da poche decine di fan. Ma soprattutto dall’eco di una contestazione che più lapidaria non si poteva: quella di una signora che, da un balcone della piazza, gli rubava la scena esponendo un grande 49, il numero che indica i milioni di euro che la Lega sta restituendo in comode rate allo Stato dopo esserseli indebitamente intascati. Ma tant’é. Anno nuovo, vita nuova. E Matteo Salvini a Napoli ci riprova ancora. Sfida la proverbiale fantasia napoletana e manda avanti il coordinatore cittadino della Lega, Severino Nappi, con queste ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’anno scorso, in occasione della campagna elettorale per le comunali, finì malissimo: in una assolata piazza Nazionale, su un palchetto defilato, accanto al candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca e attorniato da poche decine di fan. Ma soprattutto dall’eco di una contestazione che più lapidaria non si poteva: quella di una signora che, da un balcone della piazza, gli rubava la scena esponendo un grande 49, il numero che indica i milioni di euro che la Lega sta restituendo in comode rate allo Stato dopo esserseli indebitamente intascati. Ma tant’é. Anno nuovo, vita nuova. Eci. Sfida la proverbiale fantasia napoletana e manda avanti il coordinatore cittadino della Lega, Severino Nappi, con queste ...

