Elezioni 2022, Draghi: “Andate a votare, prossimo governo supererà difficoltà” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a votare”. Così il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il prossimo governo, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Le sfide – ha sottolineato ancora – sono molte, e di non facile soluzione: come continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici e calmierare le bollette per famiglie e imprese; come accelerare sulla strada delle energie rinnovabili ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tra poche settimane gli italiani, sulle base dei programmi, sceglieranno il nuovo Parlamento e, su questo, invito tutti gli italiani ad andare a”. Così il premier Mariointervenendo al Meeting di Rimini. “L’Italia è un grande Paese che ha tutto quel che serve per affrontare le”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che si dice “certo che il, di qualunque colore politico sarà, riuscirà a superare leche sembrano insormontabili: l’Italia ce la farà anche questa volta”. “Le sfide – ha sottolineato ancora – sono molte, e di non facile soluzione: come continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici e calmierare le bollette per famiglie e imprese; come accelerare sulla strada delle energie rinnovabili ...

marcocappato : +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decret… - Mov5Stelle : La nostra squadra è pronta per portare avanti le battaglie del Movimento, avendo come unico obiettivo l’interesse d… - fattoquotidiano : Elezioni, la top 10 dei ‘dinosauri’ in Parlamento. Dal recordman Casini a Prestigiacomo, i ri-candidati (in seggi b… - ZenatiDavide : Elezioni, Berlusconi: “Ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile, una priorità. Questa volta non ci fermeranno”… - Alessan89112913 : @MaxWynes Elezioni 2022: ecco i temi che i partiti si guarderanno bene dall'affron... -