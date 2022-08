Draghi: "Il nostro posto è nella Ue e nell'alleanza atlantica" (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - A buon intenditor poche parole: "Il nostro debito pubblico, tra i più alti del mondo, è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale. Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste che recentemente spingevano a lasciare l'euro, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola". Mario Draghi, osannato dai giovani del Meeting di Rimini, non cita mai per nome Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma la condanna del sovranismo è netta. Draghi invita tutti gli italiani ad andare a votare il 25 settembre: "Saranno gli italiani, con il loro voto, a scegliere i loro rappresentanti per la prossima legislatura e quindi il programma del futuro esecutivo". Il premier è convinto che l'Italia ce la ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - A buon intenditor poche parole: "Ildebito pubblico, tra i più alti del mondo, è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri. Protezionismo e isolazionismo non coincidono con ilinteresse nazionale. Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste che recentemente spingevano a lasciare l'euro, l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola". Mario, osannato dai giovani del Meeting di Rimini, non cita mai per nome Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma la condanna del sovranismo è netta.invita tutti gli italiani ad andare a votare il 25 settembre: "Saranno gli italiani, con il loro voto, a scegliere i loro rappresentanti per la prossima legislatura e quindi il programma del futuro esecutivo". Il premier è convinto che l'Italia ce la ...

