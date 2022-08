Doppio appuntamento con la musica sacra per l’ultima data di Summer Concert (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Due appuntamenti con la musica sacra concludono questa stagione di Summer Concert. Domenica 28 agosto nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis, per il ciclo “Il Suono & il Sacro”, è in programma il Doppio Concerto dell’Ensemble Oktoechos, formato da Nadia Caristi–Eugenia Corrieri e Lisa Friziero–Marija Jovanovic voci. Alle ore 19, diretto da Lanfranco Menga, in concomitanza con la Liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo, l’ensemble si esibirà in “Missa Medievalis” ed eseguirà musica medievale che va dal X al XIV secolo. Alle ore 20,30 sempre diretto da Menga e con la voce narrante di Fulvio Sacco, l’ensemble si esibirà in “Perceval o Il Racconto Del Graal” dal Roman di Chretien de Troyes ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Due appuntamenti con laconcludono questa stagione di. Domenica 28 agosto nella Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis, per il ciclo “Il Suono & il Sacro”, è in programma ilo dell’Ensemble Oktoechos, formato da Nadia Caristi–Eugenia Corrieri e Lisa Friziero–Marija Jovanovic voci. Alle ore 19, diretto da Lanfranco Menga, in concomitanza con la Liturgia vespertina celebrata da don Francesco Duonnolo, l’ensemble si esibirà in “Missa Medievalis” ed eseguiràmedievale che va dal X al XIV secolo. Alle ore 20,30 sempre diretto da Menga e con la voce narrante di Fulvio Sacco, l’ensemble si esibirà in “Perceval o Il Racconto Del Graal” dal Roman di Chretien de Troyes ...

