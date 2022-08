Cosa vedere a Milano in un giorno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La capitale economica d’Italia ed il magnifico capoluogo della Lombardia. Giornalmente,accoglie centinaia, se non migliaia di persone in trasferta. In molti, infatti, si ritrovano nella città meneghina per affari o, comunque, per svolgere mansioni formali che trascendono gli scopi vacanzieri. A prescindere dalla natura della propria permanenza a, capita molto spesso che si stia in determinate città per un lasso di tempo limitato o, tornando all’ambito lavorativo, di poter avere a disposizione una giornata di riposo al termine della prestazione. Ovviamente,l’intera città in unè impossibile, a meno di non essersi rivolti ad un servizio di noleggio con conducente ache vi permetterà di godervela a pieno al termine del lavoro. Comunque sia, data la vastità del ...