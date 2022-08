Caro energia, in Italia è virale lo slogan “Io non pago” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – “Io non pago”. Nome inequivocabile. Lo slogan, già popolare oltremanica con l’originale inglese “Don’t Pay”, arriva anche nel nostro Paese, come riporta il Giornale. Culmine di una situazione che, sul fronte Caro energia, comincia a diventare insostenibile. “Io non pago”, il “gruppo” si espande all’Italia Se il britannico “Don’t Pay” ha un certo seguito, quello Italiano è ovviamente ancora all’inizio. Comunque, oltremanica esso si organizza da un po’ per smettere di pagare le bollette energetiche a partire da ottobre. Atto di disobbedienza – ed evidente esasperazione – rispetto alla crescita impressionante dei prezzi di luce e gas, in un Paese in cui l’inflazione è superiore al 13% e potrebbe raggiungere il 18% nei primi mesi del 2023. “Io non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – “Io non”. Nome inequivocabile. Lo, già popolare oltremanica con l’originale inglese “Don’t Pay”, arriva anche nel nostro Paese, come riporta il Giornale. Culmine di una situazione che, sul fronte, comincia a diventare insostenibile. “Io non”, il “gruppo” si espande all’Se il britannico “Don’t Pay” ha un certo seguito, quellono è ovviamente ancora all’inizio. Comunque, oltremanica esso si organizza da un po’ per smettere di pagare le bollette energetiche a partire da ottobre. Atto di disobbedienza – ed evidente esasperazione – rispetto alla crescita impressionante dei prezzi di luce e gas, in un Paese in cui l’inflazione è superiore al 13% e potrebbe raggiungere il 18% nei primi mesi del 2023. “Io non ...

arrigoni_paolo : Le proposte di #Letta per combattere il caro-energia sono un’autentica presa in giro: già sarà difficile un Price C… - amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - nzingaretti : Difendiamo le persone, le famiglie e le imprese dal caro #bollette. Bene @EnricoLetta: dal @pdnetwork cinque azioni… - sherpa810 : RT @durezzadelviver: (Non c'è bisogno di ricordare che il caro-energia si abbatterà come uno tsunami anche sugli enti locali, le cui casse… - Bolpet : @marattin Diamo qualche risposta credibile al caro energia invece di gettare fumo negli occhi con queste cazzate! ?? -