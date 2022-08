Calciomercato Milan – Tonali, rinnovo in vista: cifre e dettagli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sandro Tonali rinnoverà il suo contratto con il Milan a Calciomercato estivo in archivio. Club intenzionato a farne una bandiera rossonera Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sandrorinnoverà il suo contratto con ilestivo in archivio. Club intenzionato a farne una bandiera rossonera

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - lucabianchin7 : Il Bordeaux per Jean #Onana non concede il prestito. Il #Milan deve decidere se acquistarlo a titolo definitivo opp… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo #Krunic, a giorni l'annuncio ufficiale - #ACMilan #Milan #SempreMilan - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: L'ombra del Chelsea su #Leao. Ma lui e il #Milan fanno muro -