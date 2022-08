Calcio: Immobile 'Quando smetterò tutti capiranno cosa ho fatto' (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'attaccante della Lazio "Rimpianti? A Dortmund stavo bene, mi serviva più tempo" ROMA - "Su di me ascolto opinioni che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'attaccante della Lazio "Rimpianti? A Dortmund stavo bene, mi serviva più tempo" ROMA - "Su di me ascolto opinioni che a volte mi fanno pensare, a volte mi fanno fare una risata, altre volte mi fanno ...

Billyfelci1 : RT @SerieDeal: Se Vlahovic non tocca un pallone è colpa di Allegri o dei compagni, Mentre se Immobile in nazionale fatica è colpa di Immobi… - sportface2016 : #Lazio, #Immobile: 'Quando smetterò, si renderanno conto di ciò che ho fatto' - stefanomeloni65 : RT @SerieDeal: Se Vlahovic non tocca un pallone è colpa di Allegri o dei compagni, Mentre se Immobile in nazionale fatica è colpa di Immobi… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: LAZIO - Immobile: 'Detrattori? Capiranno ciò che ho fatto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Immobile: 'Detrattori? Capiranno ciò che ho fatto' -