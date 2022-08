Agenzia ANSA

Lo scrive su Twitter l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep. .... ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante della Politica estera Ue, Josep. La nuova ... che ha definito "ingiusti" tanto l'quanto la condanna dell'anziana statista birmana Premio ... Borrell, 'arresto di Roizman atto truce, liberarlo subito' "L'Ue condanna la detenzione dell'attivista politico russo Yevgeny Roizman per aver criticato la guerra della Russia contro l'Ucraina. Si tratta dell'ennesimo, truce atto di oppressione da parte del C ..."Il mio ruolo m'impone di non avere inclinazioni ma non è un mistero che il premier Mario Draghi sia una persona dalle più alte credenziali europeiste" ...