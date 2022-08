Boban: “Inter favorita per scudetto. Milan, il difficile è ripetersi. Sempre grato a Ibrahimovic” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “L’Inter è Sempre la favorita per lo scudetto, ma rimane una lotta aperta e il Milan mi incuriosisce: quello scorso è stato un successo ancora più bello di Perugia nel 1999, ma ora il difficile per i rossoneri sarà ripetersi. La Juventus è affamata e Vlahovic in Italia fa la differenza, ma ho tanti dubbi su di loro”. Così Zvonimir Boban, Intervistato da La Gazzetta dello Sport, disegna la propria griglia della Serie A appena cominciata. L’ex dirigente del Milan (esperienza in merito alla quale dice “rifarei tutto”) ha poi aggiunto: “Anche l’anno scorso l’Inter era più forte, ma la rosa del Milan era sottovalutata da molti, per cui non sono stupito di come sia andata a finire. Dopo lo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) “L’laper lo, ma rimane una lotta aperta e ilmi incuriosisce: quello scorso è stato un successo ancora più bello di Perugia nel 1999, ma ora ilper i rossoneri sarà. La Juventus è affamata e Vlahovic in Italia fa la differenza, ma ho tanti dubbi su di loro”. Così Zvonimirvistato da La Gazzetta dello Sport, disegna la propria griglia della Serie A appena cominciata. L’ex dirigente del(esperienza in merito alla quale dice “rifarei tutto”) ha poi aggiunto: “Anche l’anno scorso l’era più forte, ma la rosa delera sottovalutata da molti, per cui non sono stupito di come sia andata a finire. Dopo lo ...

sportface2016 : #Boban: '#Inter ancora favorita per lo #scudetto. Per il #Milan il difficile sarà ripetersi. Deluso per quanto succ… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Boban: '#Ibra si ritiri, deluso dal ritardo per il rinnovo di #Maldini. #Inter superiore al #Milan' - milansette : Boban: 'Ibra si ritiri, deluso dal ritardo per il rinnovo di Maldini. Inter superiore al Milan' - Giornaleditalia : #italpresssport Boban 'Inter favorita, Milan forte, sulla Juve ho tanti dubbi' - Patteo984 : RT @auro_milan: In due pagine di intervista a #Boban nella sua qualità di uomo #UEFA, @AndreaDiCaro1 trova il tempo per fare una domanda su… -