Berlusconi: «la flat tax riduce l’evasione fiscale». No! È falso (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 agosto, in un’intervista con Il Riformista, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha difeso la proposta del suo partito di introdurre una flat tax al 23 per cento, ossia di tassare i redditi di tutti i contribuenti con quest’unica aliquota, riformando l’attuale sistema dell’Irpef. Secondo Berlusconi, la flat tax, «ovunque è stata applicata», ha contrastato l’evasione fiscale, facendo emergere «molto sommerso». L’idea che un sistema di tassazione con un’unica aliquota contribuisca a ridurre l’evasione fiscale è stata rilanciata diverse volte anche dal leader della Lega Matteo Salvini. Ma sta in piedi? A oggi, gli studi a disposizione sono concordi nel dire che non esiste un automatismo tra la riduzione delle imposte sui redditi e la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 24 agosto, in un’intervista con Il Riformista, il presidente di Forza Italia Silvioha difeso la proposta del suo partito di introdurre unatax al 23 per cento, ossia di tassare i redditi di tutti i contribuenti con quest’unica aliquota, riformando l’attuale sistema dell’Irpef. Secondo, latax, «ovunque è stata applicata», ha contrastato, facendo emergere «molto sommerso». L’idea che un sistema di tassazione con un’unica aliquota contribuisca a ridurreè stata rilanciata diverse volte anche dal leader della Lega Matteo Salvini. Ma sta in piedi? A oggi, gli studi a disposizione sono concordi nel dire che non esiste un automatismo tra la riduzione delle imposte sui redditi e la ...

