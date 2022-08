Arisa provoca in Senza veli | a 40 anni è sempre più hot

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 24 agosto 2022)più audace e sexy. La cantante, che ha compiuto 40pochi giorni fa, ha pubblicato uno scatto bollente in cui appare in, col seno coperto dalle mani e un paio di slip color carne effetto nude look. L’artista si trova sul set del video appena uscito del suo nuovo singolo dal titolo “Tu mi perdición”, pezzo cantato tutto in spagnolo e con il quale ha già registrato un grande successo. Vestita con un corpetto dalla scollatura audace, un mantello e pantaloni a vita bassa tutto in pizzo rosso, con i lunghi capelli scuri intrecciati, nella clip del singolosi trasforma in una sorta di odalisca/piratessa, un personaggio quasi fiabesco che si aggira in un paesaggio desertico. Sexy,nte e bellissima come non mai. Nella didascalia ...