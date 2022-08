Adriana Volpe racconta la telefonata di Signorini per il GF Vip

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 agosto 2022) E’ a maggio cheha saputo che non era stata riconfermata come opinionista del GF Vip, loin un’intervista a Fanpage rivelando ladel conduttore. Sapeva che anche Sonia Bruganelli non era stata riconfermata, in verità sapeva che lei aveva già detto di no ben prima, che la sua esperienza nello studio del Grande Fratello non sarebbe andata avanti. E’ andata invece diversamente ecritica l’incoerenza della Bruganelli ma ammette che ci è rimasta male anche per ladel conduttore. Alfonsoal telefono le disse che aveva già ben in mente tutto e che lacome concorrente e Sonia Bruganelli come opinionista sarebbe stato un successo. Non ha dubbima ...