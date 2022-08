60,5% di certificati di malattia in più: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inps ha rilevato che nei primi sei mesi del 2022 sono arrivati 19,8 milioni di certificati di malattia, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5% Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inps ha rilevato che nei primi sei mesi del 2022 sono arrivati 19,8 milioni didi, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%

LichtLuxLucia : 2/Per le altre città o paesi, per quella fascia oraria, verrà istituito un numero a cui risponderà un medico che po… - DeodatoRibeira : RT @RobbyDreamer: ????incremento complessivo delle assenze per malattia sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. Il si… - simoncol2 : RT @RobbyDreamer: ????incremento complessivo delle assenze per malattia sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. Il si… - ccombercat : RT @RobbyDreamer: ????incremento complessivo delle assenze per malattia sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. Il si… - RobbyDreamer : ????incremento complessivo delle assenze per malattia sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%.… -