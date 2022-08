Violenza sessuale a Piacenza: La vittima: 'Disperata per video'. Tolto da social (Di martedì 23 agosto 2022) I social network e le piattaforme online rimuovono il video dello stupro di Piacenza , diventato un caso della campagna elettorale dopo la condivisione di alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 agosto 2022) Inetwork e le piattaforme online rimuovono ildello stupro di, diventato un caso della campagna elettorale dopo la condivisione di alcuni politici, tra cui Giorgia Meloni. La ...

GPDP_IT : #GarantePrivacy Avviata un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che, a vario ti… - borghi_claudio : Il problema non è lo stupro ma la privacy... andiamo bene. Oh che giro di vite gli daremo dopo il 25.. - rtl1025 : ?? La vittima della violenza sessuale commessa domenica mattina all'alba a #Piacenza, una donna ucraina di 55 anni,… - lucabattanta : RT @ve_mauro: @laltrodiego Sempre del genere, ci sarebbero anche due egiziani e due albanesi, stavolta il video lo hanno fatto loro. https:… - enricoEenrico : @EcletticaMente_ @matteograndi @GiuseppeConteIT E già, psicologicamente é più dolorosa la rilevanza mediatica della… -