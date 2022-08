Video dello stupro | Delmastro a Conte e Zan | ringhiare non vi servirà Si sa che la sinistra sta con Caino

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 agosto 2022) Solerti nell’insultare Giorgia Meloni almeno quanto tardivi, se non del tutto taciturni, quando si tratta di esprimerle solidarietà per gli attacchi ricevuti,e grillini non perdono occasione per raschiare il fondo del barile e strumentalizzare il caso di Piacenza, e la denuncia che ne è seguita di Giorgia Meloni. Così, chi ieri non ha fatto in tempo a inveire – e a sfruttare ad hoc l’occasione di farlo – contro la leader di FdI, prova a recuperare oggi. Come Giuseppe, che sordo a spiegazioni e delucidazioni fornite sulla vicenda, e sulle sue degenerazioni utilitaristiche, è partito lancia in resta. Non contro lo scempio compiuto dall’extracomunitario accolto, ma suldella donna ucraina, perpetrato dall’immigrato 27enne finito in carcere. Un...