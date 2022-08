Uomini e Donne | Rosa Perrotta normalizza la psicoterapia | “Impariamo a curare la mente”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 23 agosto 2022), ex protagonista di, ha voluto lanciare sui social un importante messaggio sulla salute mentale. Come in molti sapranno, questo è un tema molto caldo che ha imparato a farsi spazio soprattutto negli ultimi anni a causa del Covid-19. L’influencer, tramite una sponsorizzazione per Therapy Chat, ha voluto sensibilizzare sull’argomento. L’importanza L'articolo