Traffico Roma del 23-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per un veicolo fermo code sulla A24-teramo tra Tivoli e Castel Madama procedendo verso Teramo per incidente file sulla carreggiata esterna del raccordo tra Ardeatina e Anagnina risolto l’incidente sull’Aurelia all’altezza di Castel di Guidotornato regolare a causa di un muro pericolante è chiuso alil tratto di via della Lungara tra la salita del pastore e Lungotevere Gianicolense concludendo con il trasporto pubblico tra moto sostituito da busso lungo l’intera tratta per lavori di rinnovo dei binari per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...