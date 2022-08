Stefania Sandrelli | riceve il il Premio Bianchi 2022 a Venezia 79

(Di martedì 23 agosto 2022) AilPietro, il riconoscimento che i Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) assegnano tradizionalmente al Lido, quest’anno per la 45/ma edizione, ad una personalità del cinema italiano. Con quale motivazione viene premiata? “D’intesa con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ilè un omaggio ad una delle nostre attrici più amate, icona della migliore commedia italiana , si spiega in una nota, che continua infatti, a conquistare il pubblico con semplicità, grande passione e con la freschezza evergreen del suo talento”.“Sono molto felice e profondamente onorata dire questo ...

