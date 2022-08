Star Wars: Mark Hamill odia veramente Gli Ultimi Jedi? I tweet (Di martedì 23 agosto 2022) Star Wars. Mark Hamill viene spesso utilizzato come portavoce dei fan scontenti di Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi. L’attore, che ha interpretato Luke Skywalker, ha sin da subito palesato il suo scetticismo sulla versione “anziana” del personaggio. Non ha mai nascosto di aver avuto un approccio difficile, poiché ricordava un giovane Luke Skywalker più Leggi su starwarsnews (Di martedì 23 agosto 2022)viene spesso utilizzato come portavoce dei fan scontenti di Episodio VIII – Gli. L’attore, che ha interpretato Luke Skywalker, ha sin da subito palesato il suo scetticismo sulla versione “anziana” del personaggio. Non ha mai nascosto di aver avuto un approccio difficile, poiché ricordava un giovane Luke Skywalker più

DisneyPlusIT : Fra un mese, la ribellione avrà inizio. Scoprite i primi tre episodi di #Andor, una nuova serie originale Star Wars… - Console_Tribe : Lo sviluppo di Star Wars: Knights of the Old Republic Republic Remake è passato a Saber Interactive -… - starwarsnewsit : Star Wars: Mark Hamill odia veramente Gli Ultimi Jedi? I tweet - - Dawnrose__ : Ho appena finito di leggere il nuovo capitolo. Tra ?? su scrivanie, promesse spose che già mi stanno sulle ??, e il… - infoitcultura : Star Wars: Harry Styles smentisce la sua partecipazione al franchise -