Spezia-Sassuolo: formazioni e dove vederla (Di martedì 23 agosto 2022) Sabato 27 Agosto nello Stadio Alberto Picco alle ore 20:45 si disputerà la partita Spezia-Sassuolo di Serie A. I padroni di casa hanno vinto in casa con L’Empoli nella prima gara, mentre nella seconda hanno perso in trasferta contro l’Inter. Gli ospiti hanno perso in trasferta contro la Juventus nella prima gara, mentre hanno vinto in casa con il Lecce nel secondo match. In classifica di Serie A lo Spezia si trova al 10 posto con 3 punti, mentre il Sassuolo si trova all’undicesimo posto con 3 punti. Verona-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla Spezia-Sassuolo: le probabili formazioni Spezia: (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Agudelo, Bastoni, Reca; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 agosto 2022) Sabato 27 Agosto nello Stadio Alberto Picco alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. I padroni di casa hanno vinto in casa con L’Empoli nella prima gara, mentre nella seconda hanno perso in trasferta contro l’Inter. Gli ospiti hanno perso in trasferta contro la Juventus nella prima gara, mentre hanno vinto in casa con il Lecce nel secondo match. In classifica di Serie A losi trova al 10 posto con 3 punti, mentre ilsi trova all’undicesimo posto con 3 punti. Verona-Atalanta: probabili: le probabili: (3-5-1-1): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Agudelo, Bastoni, Reca; ...

fanstokenfans : RT @SociosItalia: ?? Pronti per il prossimo round di biglietti su Fan Rewards? Sassuolo vs @ACMilan @Inter vs Cremonese @Juventusfc vs Spez… - samirsynthesis : RT @VaneJuice2: Ma sono i risultati di questa giornata o sbaglio? Torino Lazio 0-0 Udinese Salernitana 0-0 Napoli Monza 4-0 Inter Spezia 3-… - sportli26181512 : Spezia, Gotti sorride: Verde rientra in gruppo: Nuovo allenamento per lo Spezia di Gotti in vista della sfida di sa… - VaneJuice2 : Ma sono i risultati di questa giornata o sbaglio? Torino Lazio 0-0 Udinese Salernitana 0-0 Napoli Monza 4-0 Inter S… - andre20____ : Abbastanza ambigui. Se ne facciamo 4 alla Roma vado a fare un pompino ad Allegri. La cremonese 3 gol al toro dubito… -