Russia, Lavrov: nessuna pietà per i killer della figlia di Dugin (Di martedì 23 agosto 2022) "Non ci sarà pietà" per gli assassini della figlia dell'ideologo nazionalista filo - Cremlino Alexander Dugin, Darya, uccisa nell'esplosione della sua auto vicino a Mosca. Lo ha assicurato il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Non ci sarà" per gli assassinidell'ideologo nazionalista filo - Cremlino Alexander, Darya, uccisa nell'esplosionesua auto vicino a Mosca. Lo ha assicurato il ministro ...

BarBalcani : Per il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, la soluzione alle tensioni #Serbia-#Kosovo deve essere in linea… - vikingmetal : fanno pena neanche aprono bocca per minacciare chi è loro dissidente che vuole la Russia libera è democratica.… - ralphfeldberg : @FC83392568 @fattoquotidiano se coincidono quasi completamente con quelli diffusi da putin/lavrov/peskov si. non è… - PensieroNo : RT @lindipende: #Russia, #Lavrov: nessuna pietà per gli assassini di #DaryaDugina L’omicidio della politologa e giornalista russa Darya Du… - lindipende : #Russia, #Lavrov: nessuna pietà per gli assassini di #DaryaDugina L’omicidio della politologa e giornalista russa… -