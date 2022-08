Rosicate canadesi | Insigne sta facendo la gara a chi ce l’ha più a giro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 agosto 2022) Ci sta lui sulla Treccani, oh. Mica Kvaracoso. Non è che un georgiano arriva, fresco fresco, e fa il “tirag” al Maradona. E’ un marchio registrato, una firma d’autore. Quella parabola a rientrare, il tiro di collo interno dal vertice dell’area dopo una finta a sinistra e uno scarto a destra, è di Lorenzocome la Zeta era di Zorro. Segue un disciplinare, come la vera pizza. E’ la sua ossessione. E’ stata la nostra dannazione, per anni. Per una questione di causa ed effetti. Di effetti soprattutto. Di efficacia, di costi-benefici. Ai napoletani piace il putipù, ma non fine a se stesso. Il tiragdeve diventare “gollag”, sennò sta bene dove sta. E mo sta di nuovo al San Paolo. Cerimesso – la mattonella è sempre quella – Kvaratskhelia. In Canada è arrivata l’eco del gol, surfando ...