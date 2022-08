Rita Dalla Chiesa: "Entusiasta della candidatura, voglio chiudere un cerchio" (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - "Sono Entusiasta di impegnarmi in politica ma sono anche terrorizzata". Rita Dalla Chiesa, conduttrice televisiva e figlia del generale Carlo Alberto, parla con l'AGI della sua candidatura alla Camera alle elezioni del 25 settembre. Sarà capolista in Puglia per Forza Italia. "Già alla fine del 2015 mi avevano proposto di candidarmi a sindaco di Roma ma ognuno deve conoscere i propri limiti e io non ce l'avrei fatta, anche se qualche volta, vedendo gli altri, mi sono ricreduta", ammette. Poi aggiunge: "Ora è diverso, ho ancora un'idea 'romantica' della politica e sono pronta a studiare e a impegnarmi, non voglio fare una brutta figura". "Il presidente Berlusconi avrebbe voluto candidarmi altre due volte, una al Senato e una alle Europee, ma non ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - "Sonodi impegnarmi in politica ma sono anche terrorizzata"., conduttrice televisiva e figlia del generale Carlo Alberto, parla con l'AGIsuaalla Camera alle elezioni del 25 settembre. Sarà capolista in Puglia per Forza Italia. "Già alla fine del 2015 mi avevano proposto di candidarmi a sindaco di Roma ma ognuno deve conoscere i propri limiti e io non ce l'avrei fatta, anche se qualche volta, vedendo gli altri, mi sono ricreduta", ammette. Poi aggiunge: "Ora è diverso, ho ancora un'idea 'romantica'politica e sono pronta a studiare e a impegnarmi, nonfare una brutta figura". "Il presidente Berlusconi avrebbe voluto candidarmi altre due volte, una al Senato e una alle Europee, ma non ...

