Perù | 74enne tarantino morto durante escursione alla montagna dei sette colori Francesco Quaranta | malore sulle Ande

(Di martedì 23 agosto 2022) Secondo l’ambasciata italiana a Lima ildecedutol’inera il. Era in cammino a Vinacunca, ladei(oarcobaleno) autentico capolavoro della natura con vetta oltre i cinquemila metri di altezza. Il turista di Taranto è stato stroncato da un. (foto: da Pixabay) L'articolodei ...

La Stampa

Un cittadino italiano di 74 anni è morto ieri durante un'escursione sulla vetta denominata Vinicunca della catena delle Ande in, meglio nota come la 'Montagna dai sette colori'. Si tratta, da quanto si apprende dall'ambasciata d'Italia a Lima, di Francesco Quaranta, originario di Taranto, che è deceduto a causa di un