Paupisi | Coletta | “Il Festival dei Sapori | uno degli eventi più attesi in Campania”

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – A poche ore dal taglio del nastro deldeiArtisti di Strada – 49esima Sagra del Cecatiello in programma adal 26 al 29 agosto, organizzata dalla Pro Loco in sinergia con il Comune die con il patrocinio della Regione, UniversitàStudi del Sannio, Gal Taburno, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Coldiretti e Unpli Provinciale e regionale, a dare il benvenuto ai tanti ‘enoturisti’ ed ‘enogastronomi’ che raggiungeranno il grazioso borgo ai piedi del Taburno è il sindaco Antonio: “Ormai siamo prossimi al mezzo secolo di vita, ma lo spirito che anima la nostra sagra del cecatiello è sempre giovane e dinamico, esattamente come furono i ...

