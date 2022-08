Otto suggerimenti per prevenire la perdita permanente dell’udito causata dal rumore

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 23 agosto 2022) MED-EL, si unisce all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per aumentare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione della. Il tema di quest’anno “To hear life, listen with care” è focalizzato sull’importanza dell’ascolto sicuro per mantenere un buon udito per tutta la vita. Secondo l’OMS, circa 1,1 miliardi di giovani rischiano di perdere l’udito a causa dell’esposizione regolare e prolungata a rumori forti. Tuttavia, laindotta da suoni ad alto volume può essere prevenuta, seguendo quotidianamente alcune raccomandazioni di “ascolto sicuro”. Laè spesso considerata una disabilità invisibile, la cui consapevolezza e la conoscenza dell’argomento è bassa. Tuttavia, si tratta di una problematica crescente in tutto il ...